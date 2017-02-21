Амаури подписал контракт с «Нью-Йорк Космос» (фото)

Итальянский форвард Карвалью де Оливейра Амаури продолжит карьеру в MLS.

Сегодня 36-летний футболист подписал контракт с «Нью-Йорк Космос», выступающий в НАСЛ – второй по рангу лиги Северной Америки. О подробностях сделки не сообщается.

Напомним, последнюю половину сезона Амаури провел в клубе «Форт-Лодердейл», выступающем в том же дивизионе. За полгода нападающий сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал одну голевую передачу.