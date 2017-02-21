Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 мая

Источник:  Sporting LifeКомментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Associated Press

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который состоится 4 мая. Об этом сообщает издание Sporting Life.

Отмечается, что и в мужской, и в женской части соревнований выступят по восемь игроков, а каждая встреча будет состоять из одного тай-брейка до 10 очков. 

По информации источника, помимо Шараповой участие в мероприятии подтвердили Кей Нисикори из Японии и представитель Испании Фелисьяно Лопес.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и спортсменка из РФ получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шарапова пожертвовала более двух миллионов рублей в пользу детских домов в РоссииРоссийская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала часть выручки от продаж конфет Sugarpova в пользу детских домов в России.Владимир Камельзон: Задача Шараповой – вернуться в игру, пока рано думать о сборнойЗаслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что теннисистке Марии Шараповой пока не стоит задумываться о выступлении за сборную России, ее главная задача – вернуться в игру после длительной дисквалификации.Екатерина Макарова: Я рада за Машу Шарапову39-я ракетка мира Екатерина Макарова перед матчем Кубка Федерации с Тайванем оценила свои результаты в начале сезона и прокомментировала скорое возвращение на корт Марии Шараповой, у которой в апреле завершается срок дисквалификации.Шарапова получила wild card для участия в турнире в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отстраненная за употребление запрещенного вещества мельдония, получила wild card (специальное приглашение) на участие в турнире в Мадриде.Новак Джокович: Надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойнаСербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от возвращения россиянки Марии Шараповой на корт.Сыграет ли в Петербурге Шарапова? Отвечает директор нашего турнира WTAСыграет ли в Петербурге Шарапова? Отвечает директор нашего турнира WTAДиректор St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон объясняет, почему турнир уже привлекает столько внимания.Агент Шараповой: Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртамиАгент Марии Шараповой Макс Айзенбад рассказал, при каких условиях российская теннисистка примет участие в Spb Ladies Trophy-2018.Организатор Spb Ladies Trophy: Сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла на турнире в следующем годуГенеральный директор WTA St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил, что организаторы турнира сделают все возможное, чтобы в 2018 году участие в первенстве приняла россиянка Мария Шарапова.«Литература – для баланса». Немка, которую вдохновляют Достоевский и Толстой«Литература – для баланса». Немка, которую вдохновляют Достоевский и ТолстойАндреа Петкович зажигает на корте, сравнивает себя с белым вином, а еще очень много читает – в том числе русских авторов.Елена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская завистьЕлена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская завистьЧетвертьфиналистка Spb Ladies Trophy Елена Веснина – о целях на сезон, возвращении Шараповой и чемпионате мира по футболу.Мария Шарапова: Снятие дисквалификации – лучший сюрприз за последние годыРоссийская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, заявила, что ее возвращение в профессиональный спорт – лучший подарок за последнее время.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Мария Шарапова: Прилетела в Россию и заказала борщ, пельмени и салат оливьеРоссийская теннисистка Мария Шарапова стала гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.Мария Шарапова: Было тяжело пропустить ОИ, а на турниры большого шлема внимания не обращалаРоссийская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, рассказала, как проводила 2016 год.Доминика Цибулкова: Не общались с Шараповой до дисквалификации. Не будем и послеДоминика Цибулкова: Не общались с Шараповой до дисквалификации. Не будем и послеПобедительница Итогового-2016 Доминика Цибулкова мечтает о таком турнире в Петербурге и продолжает не любить Марию Шарапову.Винус Уильямс: Болельщики будут рады вновь увидеть Шарапову на кортеАмериканская теннисистка Винус Уильямс считает, что болельщики будут рады возвращению россиянки Марии Шараповой.Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии ШараповойСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что не изменила свое отношение к Марии Шараповой.Светлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в РоссииСветлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в РоссииПервая ракетка России Светлана Кузнецова – о домашнем турнире в Санкт-Петербурге, желании стать тренером и допинге в теннисе.Александр Медведев: Не стали отвлекать Шарапову, когда не удалось заявить ее на выставочный матч в ПетербургеГенеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, почему Мария Шарапова не сыграет выставочные матчи в Петербурге.В сентябре поступит в продажу автобиография Марии ШараповойАвтобиография российской теннисистки Марии Шараповой будет презентована 12 сентября 2017 года.
Главные новости
Теннис
Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 мая
MMA
Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и Митриона
Хоккей
ЦСКА переиграл финский «Йокерит» в первом матче плей-офф
Хоккей
«Локомотив» переиграл минское «Динамо»
Футбол
Миранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн. евро после окончания чемпионата
Футбол
Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги Европы
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом месте
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости