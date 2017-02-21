Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 мая

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который состоится 4 мая. Об этом сообщает издание Sporting Life.

Отмечается, что и в мужской, и в женской части соревнований выступят по восемь игроков, а каждая встреча будет состоять из одного тай-брейка до 10 очков.

По информации источника, помимо Шараповой участие в мероприятии подтвердили Кей Нисикори из Японии и представитель Испании Фелисьяно Лопес.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и спортсменка из РФ получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».