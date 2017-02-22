Московское «Динамо» во втором овертайме вырвало победу у «Торпедо»
В рамках первого матча серии плей-офф КХЛ московское «Динамо»
на домашнем льду во втором овертайме обыграло «Торпедо» со счетом 1:0.
В составе победителей единственную шайбу на 92-й минуте
встречи забросил Максим Карпов.
После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу столичной
команды.
Напомним, следующий матч команды проведут 23 февраля в Москве.
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Западная конференция
1/4 финала
Первый матч
Матч
Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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