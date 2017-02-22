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«Атлетико» на выезде обыграл «Байер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» на выезде обыграл «Байер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Источник: Reuters

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 2:4.

Счет в матче на 17-й минуте открыл полузащитник испанского клуба Сауль, его партнер по команде Антуан Гризманн спустя восемь минут удвоил преимущество «матрасников».

Во второй половине встречи форвард хозяев поля Карим Беллараби на 48-й минуте отыграл один мяч. Через 10 минут нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро реализовал пенальти, а на 67-й минуте его одноклубник Стефан Савич послал мяч в свои ворота. За четыре минуты до конца встречи Фернандо Торрес поставил точку в матче, забив с передачи Савича.

 «Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, ответный матч состоится 15 марта в Мадриде.

Лига Чемпионов
1/8 финала
Первый матч

Матч

Байер - Атлетико - 2:4 (0:2)

Голы

Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес

Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)

Предупреждения:

Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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