«Атлетико» на выезде обыграл «Байер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
В
первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» на своем поле уступил
мадридскому «Атлетико» со счетом 2:4.
Счет в матче на 17-й минуте открыл полузащитник испанского
клуба Сауль, его партнер по команде Антуан Гризманн спустя восемь минут удвоил
преимущество «матрасников».
Во второй половине встречи форвард хозяев поля Карим
Беллараби на 48-й минуте отыграл один мяч. Через 10 минут нападающий «Атлетико»
Кевин Гамейро реализовал пенальти, а на 67-й минуте его одноклубник Стефан
Савич послал мяч в свои ворота. За четыре минуты до конца встречи Фернандо
Торрес поставил точку в матче, забив с передачи Савича.
«Советский спорт»
вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, ответный матч состоится 15 марта в Мадриде.
Лига
Чемпионов
1/8 финала
Первый матч
Матч
Голы
Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес
Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)
Предупреждения:
Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция