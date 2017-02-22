Петерис Скудра: «Динамо» перехватило инициативу из-за наших удалений

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о поражении в первом поединке плей-офф от московского «Динамо».

- Упорный матч. Игра до гола. И этот гол забило «Динамо», - заявил Скудра после матча. – Ожидал ли, что игра растянется не пять периодов? Я ничего не ждал. Мы просто играли по ситуации. Сколько надо, столько и будем играть.

- Начиная с третьего периода «Торпедо» создавало мало моментов. Почему?

- Потому что мы вначале больше в большинстве играли, а «Динамо» в концовке. За счет этого соперник перехватил инициативу.