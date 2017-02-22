Петерис Скудра: «Динамо» перехватило инициативу из-за наших удалений
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о поражении в первом поединке плей-офф от московского «Динамо».
- Упорный матч. Игра до гола. И этот гол забило «Динамо», - заявил Скудра после матча. – Ожидал ли, что игра растянется не пять периодов? Я ничего не ждал. Мы просто играли по ситуации. Сколько надо, столько и будем играть.
- Начиная с третьего периода «Торпедо» создавало мало моментов. Почему?
- Потому что мы вначале больше в большинстве играли, а «Динамо» в концовке. За счет этого соперник перехватил инициативу.
Матч
Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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