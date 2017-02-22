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Полузащитник «Ростова» Григорьев перешел в «Оренбург»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев на правах аренды перешел в «Оренбург», - сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Соглашение 26-летнего футболиста с оренбургским клубом рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне Григорьев провел в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Также сообщается, что полузащитник Валерий Ярошенко и защитник Дмитрий Скопинцев отданы в аренду в калининградскую «Балтику».

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