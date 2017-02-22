Леонарду Жардим: В противостоянии с «Манчестер Сити» пока ничего не решено

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первую очередь скажу, что этот матч, возможно, был одним из самых невероятных в этой Лиге чемпионов. Для болельщиков - это просто здорово. Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми голов. Думаю, «Монако» сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с этим. Мы совершили небольшие ошибки в обороне, а решающим моментом стал промах с пенальти, когда мы упустили шанс выйти вперед со счетом 3:1.

Фалькао - выдающийся нападающий, он снова это доказал, несмотря на то, что до этого в Англии у него не все выходило. Но и Агуэро - форвард мирового уровня. Впереди еще 90 минут - в этом противостоянии пока ничего не решено», - приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ответный матч состоится 15 марта в Монако.

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