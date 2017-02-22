Леонарду Жардим: В противостоянии с «Манчестер Сити» пока ничего не решено
Главный тренер
«Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер
Сити» (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В первую очередь скажу, что этот матч, возможно, был одним из самых
невероятных в этой Лиге чемпионов. Для болельщиков - это просто здорово.
Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми
голов. Думаю, «Монако» сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с
этим. Мы совершили небольшие ошибки в обороне, а решающим моментом стал промах
с пенальти, когда мы упустили шанс выйти вперед со счетом 3:1.
Фалькао - выдающийся нападающий, он снова это доказал, несмотря на то,
что до этого в Англии у него не все выходило. Но и Агуэро - форвард мирового
уровня. Впереди еще 90 минут - в этом противостоянии пока ничего не решено», -
приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, ответный матч состоится 15 марта в Монако.
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Матч
Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)
Голы
Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 50
Предупреждения:
Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция