Диего Симеоне: Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Байером» (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно было сдержать Венделла, и мы это сделали. Все было хорошо, но нам нужно продолжать прибавлять. Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира. Мы будем над этим работать.

Леверкузенцам в ответном матче будет нечего терять. Так что нужно сохранять осторожность. Но все равно мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня вечером», - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ответная встреча состоится в Монако 15 марта.

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