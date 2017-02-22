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Диего Симеоне: Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии
Диего Симеоне: Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира
Источник: Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Байером» (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно было сдержать Венделла, и мы это сделали. Все было хорошо, но нам нужно продолжать прибавлять. Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира. Мы будем над этим работать.

Леверкузенцам в ответном матче будет нечего терять. Так что нужно сохранять осторожность. Но все равно мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня вечером», - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ответная встреча состоится в Монако 15 марта. 

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Матч

Байер - Атлетико - 2:4 (0:2)

Голы

Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес

Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)

Предупреждения:

Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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