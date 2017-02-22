Рогер Шмидт: Это был очень тяжелый для нас матч

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт подвел итоги встречи с мадридским «Атлетико» (2:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был очень тяжелый для нас матч. За последние три года «Атлетико» дважды доходил до финала. Так что это очень сильный соперник. Мы начали не слишком хорошо. Мы знали, что «Атлетико» мастерски действует на контратаках, однако позволили себе пропустить два гола в первом тайме. После перерыва мы бились достойно. У нас даже была возможность сделать счет 3:3. Но в итоге пропустили в концовке. Мы способны на большее.

Пока не хочу думать об ответном матче. Но в любом случае добиться положительного для нас результата в Мадриде будет очень трудно», - сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ответная встреча состоится 15 марта в Мадриде.

Диего Симеоне: Леверкузенцам в ответном матче будет нечего терять. Нужно сохранять осторожность