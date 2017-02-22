Хосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧ
Главный тренер
«Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи с «Монако» (5:3) в 1/8
финала Лиги чемпионов.
«В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против
невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам
шансы. Для многих моих игроков — это первые шаги в Лиге чемпионов. У
«Монако» более славная история в этом турнире. Чтобы прогрессировать,
иногда нужно проходить и через такое. Но мы никогда не сдаемся.
Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в
матче против «Монако». Но и мы создали много моментов. Даже не знаю,
играл ли «Монако» в этом сезоне с командой, которая создавала столько
шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем
на выезде, то вылетим из турнира», - сказал Гвардиола на послематчевой
пресс-конференции.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, ответная встреча состоится 15 марта в Монако.
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Матч
Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)
Голы
Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 50
Предупреждения:
Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция