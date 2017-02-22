Хосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи с «Монако» (5:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам шансы. Для многих моих игроков — это первые шаги в Лиге чемпионов. У «Монако» более славная история в этом турнире. Чтобы прогрессировать, иногда нужно проходить и через такое. Но мы никогда не сдаемся.

Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в матче против «Монако». Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли «Монако» в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем на выезде, то вылетим из турнира», - сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ответная встреча состоится 15 марта в Монако.

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