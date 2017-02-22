Стерлинг и Гамейро признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов
Вингер «Манчестер
Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком матча с «Монако» (5:3), а главным
героем встречи «Байер» - «Атлетико» (2:4) назван Кевин Гамейро, сообщает официальный
сайт УЕФА.
22-летний англичанин отыграл 89 минут встречи, забил один мяч в ворота
монегасков, отдал одну результативную передачу, а также заработал «горчичник»
за срыв атаки.
«У «Монако» отличные игроки, которые всегда наказывают вас
за ошибки. Но мы сплотились и бились до конца. Они великолепно играли на
контратаках. Лицом к лицу сошлись две контратакующие команды, и очень здорово,
что в итоге победа осталась за нами», - сказал Стерлинг после матча.
29-летний форвард «матрасников» провел на поле 71 минуту, сделал одну
голевую передачу и реализовал пенальти.
«Я с ним прекрасно взимодействую. Гамейро выдал мне семь передач, а я ему отдал три или четыре паса. Мы здорово ладим. Помогает и тот факт, что он француз», - отозвался о Кевине его партнер по команде и соотечественник Антуан Гризманн.
Матч
Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)
Голы
Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 50
Предупреждения:
Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес
Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)
Предупреждения:
Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция