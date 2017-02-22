Стерлинг и Гамейро признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком матча с «Монако» (5:3), а главным героем встречи «Байер» - «Атлетико» (2:4) назван Кевин Гамейро, сообщает официальный сайт УЕФА.

22-летний англичанин отыграл 89 минут встречи, забил один мяч в ворота монегасков, отдал одну результативную передачу, а также заработал «горчичник» за срыв атаки.

«У «Монако» отличные игроки, которые всегда наказывают вас за ошибки. Но мы сплотились и бились до конца. Они великолепно играли на контратаках. Лицом к лицу сошлись две контратакующие команды, и очень здорово, что в итоге победа осталась за нами», - сказал Стерлинг после матча.

29-летний форвард «матрасников» провел на поле 71 минуту, сделал одну голевую передачу и реализовал пенальти.

«Я с ним прекрасно взимодействую. Гамейро выдал мне семь передач, а я ему отдал три или четыре паса. Мы здорово ладим. Помогает и тот факт, что он француз», - отозвался о Кевине его партнер по команде и соотечественник Антуан Гризманн.