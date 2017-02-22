Алексей Цветков: Бирюков сыграл хорошо, но Еременко - лучше
Нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0 ОТ) в первом матче плей-офф.
- Бирюков сыграл феноменально. Ожидали столь надежной игры от голкипера «Торпедо»?
- Он хорошо играл, но все равно пропустил. А вот наш Саша Еременко – нет. Значит, он сыграл лучше.
- Но Еременко под конец все же не так нагружали…
- Но ведь нагружали? И он не поддался.
- «Динамо» не раз было близко к голу еще в третьем периоде. Что помешало забить?
- Да, много было моментов, но мы их не использовали. Пол игры торпедовцы получше нас играли. А потом мы инициативу перехватили. И в овертаймах много было моментов. Сто процентных.
Напомним, что матч завершился во втором овертайме на 93-й минуте.
Матч
Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция