Алексей Цветков: Бирюков сыграл хорошо, но Еременко - лучше

Нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0 ОТ) в первом матче плей-офф.

- Бирюков сыграл феноменально. Ожидали столь надежной игры от голкипера «Торпедо»?

- Он хорошо играл, но все равно пропустил. А вот наш Саша Еременко – нет. Значит, он сыграл лучше.

- Но Еременко под конец все же не так нагружали…

- Но ведь нагружали? И он не поддался.

- «Динамо» не раз было близко к голу еще в третьем периоде. Что помешало забить?

- Да, много было моментов, но мы их не использовали. Пол игры торпедовцы получше нас играли. А потом мы инициативу перехватили. И в овертаймах много было моментов. Сто процентных.

Напомним, что матч завершился во втором овертайме на 93-й минуте.