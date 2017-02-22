«Манчестер Сити» и «Монако» установили рекорд Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» и «Монако», сыграв со счетом 5:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, установили рекорд турнира.
Никогда еще в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов (начиная с реформы турнира в 1992 году) не забивалось столько голов - 8, сообщает Оpta.
А до повторения абсолютного рекорда результативности в плей-офф командам не хватило одного гола. Девять мячей совместными усилиями наколотили «Лион» и «Вердер» в сезоне-2004/05. А восемь голов забивалось еще четыре раза, последний - в сезоне-2011/12 («Барселона» - «Байер» - 7:1).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, ответная встреча состоится 15 марта в Монако.
Матч
Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)
Голы
Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 50
Предупреждения:
Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция