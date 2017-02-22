«Манчестер Сити» и «Монако» установили рекорд Лиги чемпионов

Диего Симеоне: Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Байером» (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.