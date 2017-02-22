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НХЛ. «Каролина» – «Питтсбург», «Рейнджерс» – «Монреаль» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ
Регулярный чемпионат
22 февраля

Матч

Каролина - Питтсбург - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Уилсон (Хорнквист), 2:15 (0:1). Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе), 8:00 (1:1).

Место и дата

22 февраля 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Оттава - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Туррис (Брассар, Пажо), 20:59 (0:1).

Место и дата

22 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Монреаль - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Шоу (Уэбер, Емелин), 3:55 (0:1). Линдберг (Фаст, Скджей), 10:03 (1:1). Уэбер (Марков, Пачиоретти), 21:42 (1:2). Нэш (Макдона), 29:26 (2:2).

Место и дата

22 февраля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Айлендерс - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Бэйли 15:00 (0:1). Зеттерберг 19:59 (1:1).

Место и дата

22 февраля 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Эдмонтон - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Палат (Кучеров), 4:26 (1:0).

Место и дата

22 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Виннипег - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Комаров (Зайцев, Лейво), 1:02 (1:0). Лайне (Шейфли, Перро), 4:24 (1:1). Литтл (Бафлин, Лоури), 10:33 (1:2).

Место и дата

22 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Чикаго - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

22 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Калгари - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Ферланд (Джиордано, Годро), 0:46 (0:1). Саббэн (Экхольм, Уотсон), 9:20 (1:1).

Место и дата

22 февраля 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Лос-Анджелес

Место и дата

22 февраля 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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