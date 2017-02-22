НХЛ. «Каролина» – «Питтсбург», «Рейнджерс» – «Монреаль» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
22 февраля
Матч
Каролина - Питтсбург - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Уилсон (Хорнквист), 2:15 (0:1). Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе), 8:00 (1:1).
Место и дата
22 февраля 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Джерси - Оттава - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Туррис (Брассар, Пажо), 20:59 (0:1).
Место и дата
22 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Рейнджерс - Монреаль - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)2-й период
Голы:
Шоу (Уэбер, Емелин), 3:55 (0:1). Линдберг (Фаст, Скджей), 10:03 (1:1). Уэбер (Марков, Пачиоретти), 21:42 (1:2). Нэш (Макдона), 29:26 (2:2).
Место и дата
22 февраля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Айлендерс - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Бэйли 15:00 (0:1). Зеттерберг 19:59 (1:1).
Место и дата
22 февраля 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Тампа-Бэй - Эдмонтон - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Место и дата
22 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Чикаго - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
22 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нэшвилл - Калгари - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Ферланд (Джиордано, Годро), 0:46 (0:1). Саббэн (Экхольм, Уотсон), 9:20 (1:1).
Место и дата
22 февраля 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 февраля 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция