Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фримпонг стал игроком шведской «АФК Эскильстуны»

Источник:  «АФК Эскильстуна»Комментарии
Фримпонг стал игроком шведской «АФК Эскильстуны»
Источник: «АФК Эскильстуна»

Полузащитник Эммануэль Фримпонг стал игроком «АФК Эскильстуны», сообщает официальный сайт шведской команды.

25-летний ганский футболист подписал контракт с «Эскильстуной», рассчитанный на два года.

Последним клубом Фримпонга был тульский «Арсенал», который он покинул, расторгнув контракт по обоюдному согласию. До переезда в Тулу защищал цвета футбольного клуба «Уфа».

Полузащитник является воспитанником лондонского «Арсенала», прежде чем перебраться в Россию, выступал за английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон» и «Вулверхэмптон».

Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полузащитник «Ростова» Григорьев перешел в «Оренбург»Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев на правах аренды перешел в «Оренбург», - сообщает пресс-служба ростовского клуба.Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Амаури подписал контракт с «Нью-Йорк Космос» (фото)Итальянский форвард Карвалью де Оливейра Амаури продолжит карьеру в MLS.Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)Как сообщает издание Maisfutebol, 18-летний нападающий Идриса Самбу перешел из «Порту» в московский «Спартак».«Балтика» подписала контракты с игроками «Ростова» и «Томи»Полузащитник «Ростова» Валерий Ярошенко и защитник «Томи» Максим Тишкин подписали контракты с «Балтикой».Защитник «Ростова» Скопинцев перешел в «Балтику»В «Балтику» на правах аренды перешел из защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, сообщает официальный сайт калининградского клуба.Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»«Уфа» заключила контракт с защитником сборной Словении Бояном Йокичем, сообщает официальный сайт уфимцев.Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нетАгент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.Официально: «Арсенал» расторг контракт с ФримпонгомГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что российский клуб расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон.Александр Зуев: Мне нужно прибавлять в завершении атакПолузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о том, в чем ему нужно прибавлять.Прудников перешел в «Анжи»«Анжи» подписал контракт с нападающим Александром Прудниковым, сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.«Спартак» отдал Гулиева в аренду в «Анжи»Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев продолжит сезон на правах аренды в «Анжи». Соглашение между клубами будет действовать с 20 февраля по 31 мая 2017 года.Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу»Защитник «Спартака» Александр Пуцко продолжит карьеру в «Уфе». Клубы договорились о переходе 23-летнего игрока обороны на постоянной основе.Полузащитник «Анжи» Газимагомедов перешел в «Армавир»Полузащитник «Анжи» Анвар Газимагомедов подписал контракт с «Армавиром», который выступает в зоне «Юг» ПФЛ.Бывший защитник «Кубани» вернулся в «Шапекоэнсе»Защитник «Кубани» Аподи продолжит карьеру в «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году.Калешин перешел из «Арсенала» в «Сочи»Защитник Игорь Калешин продолжит карьеру в «Сочи».Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»«Крылья Советов» заключили контракт с молодым российским игроком Сандро Цвейбой, сообщает официальный сайт самарского клуба.Дедечко вернулся в «СКА-Хабаровск»Украинский полузащитник Денис Дедечко вновь стал игроком «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о полугодичной аренде 20-летнего российского футболиста Александра Зуева. Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Дьомбера (фото)Защитник Норберт Дьомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешел в «Терек», сообщает официальный твиттер команды из Грозного.
Главные новости
Футбол
Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Монако»
Футбол
«Атлетико» на выезде обыграл «Байер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Футбол
Хосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧ
Футбол
Диего Симеоне: Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира
Теннис
Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 мая
MMA
Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и Митриона
Хоккей
ЦСКА переиграл финский «Йокерит» в первом матче плей-офф
все новости
Эммануэль Фримпонг
Эммануэль Фримпонгвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы