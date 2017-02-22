Фримпонг стал игроком шведской «АФК Эскильстуны»
Источник: «АФК Эскильстуна»
Полузащитник Эммануэль Фримпонг стал игроком «АФК Эскильстуны», сообщает
официальный сайт шведской команды.
25-летний ганский футболист подписал контракт с «Эскильстуной», рассчитанный
на два года.
Последним клубом Фримпонга был тульский «Арсенал», который он покинул,
расторгнув контракт по обоюдному согласию. До переезда в Тулу защищал цвета футбольного
клуба «Уфа».
Полузащитник является воспитанником лондонского «Арсенала», прежде чем перебраться в Россию, выступал за английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон» и «Вулверхэмптон».
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