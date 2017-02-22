Фримпонг стал игроком шведской «АФК Эскильстуны»

Полузащитник Эммануэль Фримпонг стал игроком «АФК Эскильстуны», сообщает официальный сайт шведской команды.

25-летний ганский футболист подписал контракт с «Эскильстуной», рассчитанный на два года.

Последним клубом Фримпонга был тульский «Арсенал», который он покинул, расторгнув контракт по обоюдному согласию. До переезда в Тулу защищал цвета футбольного клуба «Уфа».

Полузащитник является воспитанником лондонского «Арсенала», прежде чем перебраться в Россию, выступал за английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон» и «Вулверхэмптон».

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