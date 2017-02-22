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ЦСКА (мол) – «Русенборг» (мол). Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «молодежка» ЦСКА сыграет со сверстниками из «Русенборга».

Встреча пройдет на стадионе «Октябрь» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, на групповой стадии турнира армейцы с 13-ю очками заняли первое место в группе с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом».

Юношеская лига УЕФА
1/8 финала

Матч

ЦСКА (мол) - Русенборг (мол)

Место и дата

22 февраля 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция


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