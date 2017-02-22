ЦСКА (мол) – «Русенборг» (мол). Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В рамках матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «молодежка» ЦСКА сыграет со сверстниками из «Русенборга».

Встреча пройдет на стадионе «Октябрь» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, на групповой стадии турнира армейцы с 13-ю очками заняли первое место в группе с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом».

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала