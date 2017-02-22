Дмитрий Шуленин: Были мысли отомстить «Динамо» за Бирюкова, но это надо с умом делать

Защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин прокомментировал эпизод в матче с «Динамо», в котором голкипер нижегородцев Михаил Бирюков едва не получил серьезную травму.

- В пятом периоде ваш голкипер Михаил Бирюков подвергся двум жестким силовым атакам со стороны игроков «Динамо». И получил сильный удар ногой в голову.

- Были мысли отомстить за это. Но как?! Мы ударим, а динамовцам опять большинство влепят. И чего мы будем делать дальше? Тут тоже с умом надо – отомстить-не отомстить… Один раз на Мишу вообще наш игрок упал. Ну и кому мстить? Но самое главное, что у него все вроде хорошо. Без последствий после того удара.

Напомним что в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» выиграло у «Торпедо» со счетом 1:0 во втором овертайме.



