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Дмитрий Шуленин: Были мысли отомстить «Динамо» за Бирюкова, но это надо с умом делать

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин прокомментировал эпизод в матче с «Динамо», в котором голкипер нижегородцев Михаил Бирюков едва не получил серьезную травму.

- В пятом периоде ваш голкипер Михаил Бирюков подвергся двум жестким силовым атакам со стороны игроков «Динамо». И получил сильный удар ногой в голову.

- Были мысли отомстить за это. Но как?! Мы ударим, а динамовцам опять большинство влепят. И чего мы будем делать дальше? Тут тоже с умом надо – отомстить-не отомстить… Один раз на Мишу вообще наш игрок упал. Ну и кому мстить? Но самое главное, что у него все вроде хорошо. Без последствий после того удара.

Напомним что в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» выиграло у «Торпедо» со счетом 1:0 во втором овертайме.

Матч

Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Карпов (Кашпар), 92:20 (1:0).

Место и дата

21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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