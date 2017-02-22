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«Порту» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались больше 15 лет назад, в 2001 году, в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Тогда первая встреча завершилась нулевой ничьей, а во втором матче «старая сеньора» под руководством Марчелло Липпи обыграла португальскую команду со счетом 3:1.

Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч

Матч

Порту - Ювентус

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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