«Порту» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» сыграет с «Ювентусом».
Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:45 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз команды встречались больше 15 лет назад, в 2001
году, в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Тогда первая встреча
завершилась нулевой ничьей, а во втором матче «старая сеньора» под руководством
Марчелло Липпи обыграла португальскую команду со счетом 3:1.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
Матч
Место и дата
22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция
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