«Порту» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались больше 15 лет назад, в 2001 году, в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Тогда первая встреча завершилась нулевой ничьей, а во втором матче «старая сеньора» под руководством Марчелло Липпи обыграла португальскую команду со счетом 3:1.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч