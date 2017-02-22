«Фенербахче» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в
20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды.
Единственный гол в составе «Краснодара» забил Виктор Клаессон.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция
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