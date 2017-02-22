«Фенербахче» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол в составе «Краснодара» забил Виктор Клаессон.

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Ответный матч