Сергей Орешкин: Атакой «Динамо» в первом матче доволен
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» - 1:0 ОТ.
- Теперь все матчи будут такими, легких больше не предвидится, - заявил Сергей Орешкин. – Нам остается только терпеть и работать.
- В последних матчах регулярки динамовцы дожимали соперника в третьем периоде. Почему на этот раз не удалось?
- Вот как раз потому, что плей-офф начался. Никто побед отдавать не хочет. Мы создавали моменты, но…
- Вы довольны, как ваша команда играла в атаке?
- Да, доволен. Претензий нет.
Напомним, что в этом матче соперники смогли открыть счет только на 93-й минуте, в конце пятого периода.
Матч
Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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