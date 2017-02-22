Сергей Орешкин: Атакой «Динамо» в первом матче доволен

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» - 1:0 ОТ.

- Теперь все матчи будут такими, легких больше не предвидится, - заявил Сергей Орешкин. – Нам остается только терпеть и работать.

- В последних матчах регулярки динамовцы дожимали соперника в третьем периоде. Почему на этот раз не удалось?

- Вот как раз потому, что плей-офф начался. Никто побед отдавать не хочет. Мы создавали моменты, но…

- Вы довольны, как ваша команда играла в атаке?

- Да, доволен. Претензий нет.

Напомним, что в этом матче соперники смогли открыть счет только на 93-й минуте, в конце пятого периода.