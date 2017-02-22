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Владимир Брюквин: Шайба и в перекладину попадала, и черенком клюшки ее вратарь «Торпедо» отбивал. Везло ему

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин прокомментировал победу над «Торпедо» - 1:0 ОТ.

- Готовились ли мы играть до утра? Нет, просто получилась очень упорная борьба, - считает Брюквин. – Сперва «Торпедо» нас в зоне зажимало, кружило. Но мы выстояли и потом сами в атаку перешли. Вот только слишком много раз нам не везло. А Бирюкову – наоборот. И в перекладину попадали, и черенком клюшки вратарь нижегородцев шайбу отбивал… Но очень хорошо, что в итоге победа – наша.

- Это самый длинный матч в вашей карьере, когда так долго никому забить не удавалось?
- Нет, в том году у нас была похожая игра в плей-офф с ХК Сочи. Там в третьем овертайме по-моему только забили. (На самом деле динамовцы забили тогда во втором овертайме, но на 94-й минуте. – Прим. ред.).

- Такая тяжелая победа во втором овертайме…
… Даст нам психологическое преимущество в следующей встрече. Мы почувствовали вкус победы, но расслабляться не собираемся. Наоборот, будем игру соперника разбирать.

Матч

Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Карпов (Кашпар), 92:20 (1:0).

Место и дата

21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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