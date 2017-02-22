Голкипер «Динамо» (Москва) Еременко побил рекорд по «сухим» играм в чемпионатах России
Голкипер
московского «Динамо» Александр Еременко, отразил в игре с «Торпедо» (1:0 ОТ) 33 броска,
провел 81-й матч «на ноль» в карьере и вышел на первое место в истории
чемпионатов страны по количеству матчей без пропущенных шайб.
Ранее рекорд
принадлежал Еременко и Василию Кошечкину из магнитогорского «Металлурга».
Добавим, что вратарь «Динамо» побил еще и клубный рекорд по количеству «сухих» матчей (54), который он ранее делил с Виталием Еремеевым.
Матч
Динамо - Торпедо - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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