Голкипер «Динамо» (Москва) Еременко побил рекорд по «сухим» играм в чемпионатах России

Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко, отразил в игре с «Торпедо» (1:0 ОТ) 33 броска, провел 81-й матч «на ноль» в карьере и вышел на первое место в истории чемпионатов страны по количеству матчей без пропущенных шайб.

Ранее рекорд принадлежал Еременко и Василию Кошечкину из магнитогорского «Металлурга».

Добавим, что вратарь «Динамо» побил еще и клубный рекорд по количеству «сухих» матчей (54), который он ранее делил с Виталием Еремеевым.