Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Питтсбургу» со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились Скотт Уилсон, Сидни Кросби и Евгений Малкин, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джефф Скиннер.

«Питтсбург» с 82 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 16-й строчке, имея в активе 56 баллов.

«Пингвины» в следующем матче 26 февраля встретятся с «Филадельфией», а «Харрикейнз» днем ранее примет «Оттаву».

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