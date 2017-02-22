Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Питтсбургу»
со счетом 1:3.
В составе победителей голами отметились Скотт Уилсон, Сидни Кросби и Евгений Малкин, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джефф Скиннер.
Malkin: "HMK Line, coming at you... sometimes." pic.twitter.com/0RoNFb5blv— Pittsburgh Penguins (@penguins) 22 февраля 2017 г.
«Питтсбург» с 82 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Каролина»
в ней же расположилась на 16-й строчке, имея в активе 56 баллов.
«Пингвины» в следующем матче 26 февраля встретятся с «Филадельфией», а «Харрикейнз»
днем ранее примет «Оттаву».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Питтсбург - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Уилсон (Каллен, Хорнквист), 2:15 (0:1). Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе), 8:00 (1:1). Кросби (Кессел, Летанг), 36:21 (1:2). Малкин (Хагелин), 49:41 (1:3).
Место и дата
22 февраля 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция