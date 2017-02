Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Питтсбургу» со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились Скотт Уилсон, Сидни Кросби и Евгений Малкин, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джефф Скиннер.

Malkin: "HMK Line, coming at you... sometimes." pic.twitter.com/0RoNFb5blv