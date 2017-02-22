«Монреаль» по буллитам обыграл «Рейнджерс», в активе Маркова и Емелина по одному очку
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льдув серии буллитов уступил
«Монреалю» (2:3Б).
У хозяев поля шайбы забросили Оскар Линдберг и Рик Нэш, а в составе
победителей голами отметились Эндрю Шоу и Ши Уэбер. Победный буллит на свой
счет записал Пол Байрон.
Российский защитник гостей Андрей Марков провел на льду почти 25 минут и
заработал одно очко, за результативную передачу, его одноклубник и соотечественник
Алексей Емелин также записал на своей счет голевой пас. Форвард Александр
Радулов забросил шайбу в ворота «Нью-Йорка» в серии буллитов.
«Рейнджерс» с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной
конференции, а «Монреаль» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на
шесть очков меньше.
В следующем туре «Канадиенс» 24 февраля примет «Айлендерс», а команда из
Нью-Йорка в этот же день на выезде встретится с «Торонто».
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
24 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция