«Монреаль» по буллитам обыграл «Рейнджерс», в активе Маркова и Емелина по одному очку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льдув серии буллитов уступил «Монреалю» (2:3Б).

У хозяев поля шайбы забросили Оскар Линдберг и Рик Нэш, а в составе победителей голами отметились Эндрю Шоу и Ши Уэбер. Победный буллит на свой счет записал Пол Байрон.

Российский защитник гостей Андрей Марков провел на льду почти 25 минут и заработал одно очко, за результативную передачу, его одноклубник и соотечественник Алексей Емелин также записал на своей счет голевой пас. Форвард Александр Радулов забросил шайбу в ворота «Нью-Йорка» в серии буллитов.

«Рейнджерс» с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Монреаль» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем туре «Канадиенс» 24 февраля примет «Айлендерс», а команда из Нью-Йорка в этот же день на выезде встретится с «Торонто».