Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон»
со счетом 4:1.
В составе победителей Дубль оформил Ондржей Палат и по разу отличились Никита Кучеров и Владислав Наместников, а у гостей единственную шайбу забросил Ииро Пакаринен.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во всех забитых голах своей команды, помимо заброшенной шайбы записал на свой счет три результативные передачи и был признан второй звездой встречи.
«Эдмонтон» с 72 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а
«Тампа-Бэй» расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 62 балла.
В следующем матче «Лайтнинг» 24
февраля примет «Калгари», а «Ойлерз» днем ранее на выезде сыграет с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Эдмонтон - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Палат (Кучеров), 4:26 (1:0). Палат (Кучеров, Джонсон), 20:16 (2:0). Пакаринен (Ларссон, Клефбом), 30:17 (2:1). Кучеров (Строльман, Джонсон), 40:49 (3:1). Наместников (Кучеров), 59:59 (4:1).
Место и дата
22 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция