Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон» со счетом 4:1.

В составе победителей Дубль оформил Ондржей Палат и по разу отличились Никита Кучеров и Владислав Наместников, а у гостей единственную шайбу забросил Ииро Пакаринен.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во всех забитых голах своей команды, помимо заброшенной шайбы записал на свой счет три результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

«Эдмонтон» с 72 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Тампа-Бэй» расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 62 балла.

В следующем матче «Лайтнинг» 24 февраля примет «Калгари», а «Ойлерз» днем ранее на выезде сыграет с «Флоридой».

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