«Торонто» в овертайме обыграл «Виннипег», Зайцев отдал голевой пас
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду в овертайме обыграл «Виннипег»
со счетом 5:4.
В составе
победителей дубль оформил Лео Комаров и по разу отличились Назем Кадри, Вильям Нюландер
и Джейк Гардинер, забивший в овертайме, а у гостей дважды шайбу забросил Патрик
Лайне и единожды Брайан Литтл и Николай Элерс.
Российский
защитник команды из Торонто Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 18 секунд и
за это время заработал одно очко, отдав результативную передачу.
«Торонто» с
67-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Виннипег»
расположился на 10-й строчке на Западе.
В следующем
матче «Мэйпл Лифс» 24 февраля примет «Рейнджерс», а «Джетс» 1 марта сыграет с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Виннипег - 5:4 О.Т. (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Комаров (Зайцев, Лейво), 1:02 (1:0). Лайне (Шейфли, Перро), 4:25 (1:1). Литтл (Бафлин, Лоури), 10:33 (1:2). Кадри (Райлли, Лейво), 35:52 (2:2). Элерс (Уилер, Моррисси), 37:24 (2:3). Комаров (Мэттьюз, Нюландер), 39:28 (3:3). Лайне (Шейфли, Перро), 39:57 (3:4). Нюландер (Гардинер, Мэттьюз), 43:30 (4:4). Гардинер (Мэттьюз), 62:29 (5:4).
Место и дата
22 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция