«Торонто» в овертайме обыграл «Виннипег», Зайцев отдал голевой пас

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду в овертайме обыграл «Виннипег» со счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Лео Комаров и по разу отличились Назем Кадри, Вильям Нюландер и Джейк Гардинер, забивший в овертайме, а у гостей дважды шайбу забросил Патрик Лайне и единожды Брайан Литтл и Николай Элерс.

Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 18 секунд и за это время заработал одно очко, отдав результативную передачу.

«Торонто» с 67-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Виннипег» расположился на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче «Мэйпл Лифс» 24 февраля примет «Рейнджерс», а «Джетс» 1 марта сыграет с «Миннесотой».

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