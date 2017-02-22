Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.
1. В первом
матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Монако»,
дважды проигрывая по ходу встречи.
Комментарии
тренеров: Хосеп Гвардиола; Леонарду Жардим.
2. В параллельном
матче вечера мадридский «Атлетико» обыграл «Байер».
Комментарии
тренеров: Диего Симеоне; Рогер Шмидт.
3. Рахим
Стерлинг и Кевин Гамейро признаны лучшими игроками дня в Лиге чемпионов.
4. Экс-полузащитник тульского «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль
Фримпонг стал игроком шведской команды, а «Ростов» сразу троих своих
игроков отдал в аренду.
5. В ночь со
вторника на среду состоялось девять матчей регулярного чемпионата НХЛ, в
которых российские хоккеисты набрали девять очков.
6. Четыре очка
Никиты Кучерова и гол Владислава Наместникова принесли победу «Тампе» в
Эдмонтоне.
7. Гол Евгения
Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину».
8. «Торонто» в овертайме обыграл «Виннипег» не
без помощи Никиты Зайцева.
9.
Реализованный буллит Александра Радулова и передачи Андрея Маркова и Алексея
Емелина помогли «Монреалю» победить «Рейнджерс».
10. Российская
теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после
дисквалификации, примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который
состоится 4 мая.
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