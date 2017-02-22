Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

1. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Монако», дважды проигрывая по ходу встречи.

Комментарии тренеров: Хосеп Гвардиола; Леонарду Жардим.

2. В параллельном матче вечера мадридский «Атлетико» обыграл «Байер».

Комментарии тренеров: Диего Симеоне; Рогер Шмидт.

3. Рахим Стерлинг и Кевин Гамейро признаны лучшими игроками дня в Лиге чемпионов.

4. Экс-полузащитник тульского «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг стал игроком шведской команды, а «Ростов» сразу троих своих игроков отдал в аренду.

5. В ночь со вторника на среду состоялось девять матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых российские хоккеисты набрали девять очков.

6. Четыре очка Никиты Кучерова и гол Владислава Наместникова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне.

7. Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину».

8. «Торонто» в овертайме обыграл «Виннипег» не без помощи Никиты Зайцева.

9. Реализованный буллит Александра Радулова и передачи Андрея Маркова и Алексея Емелина помогли «Монреалю» победить «Рейнджерс».

10. Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который состоится 4 мая.

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