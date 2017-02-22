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Павел Колобков: Решение CAS по российским лыжникам стало большим разочарованием

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе временное отстранение пяти лыжников сборной России.

- В связи с принятым накануне решением оставить в силе временное отстранение наши лидеры не смогут участвовать в чемпионате мира. Это неправильный подход, и мы с этим не согласны, - заявил Колобков ТАСС. - Мы надеялись, что CAS все-таки отменит решение FIS, а ребят допустят. Произошедшее стало большим разочарованием

Ранее стало известно, что CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все вышеперечисленные спортсмены из РФ были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних ОИ-2014 в Сочи.

Таким образом, никто из этой пятерки не примет участия на чемпионате мира-2017, который пройдет в Финляндии с 22 февраля по 5 марта. 

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