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Нобель Арустамян: «Локомотиву» надо расставаться с Миранчуком зимой, а не летом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

- Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что готов отпустить Миранчука — и это абсолютная правда. В клуб, видимо, действительно понимают: сейчас — последний выгодный момент для продажи Миранчука. Летом будет только хуже.

Миранчук на 99,9 процентов не будет продлевать контракт с «Локомотивом». Так что расставаться с ним надо зимой, а не летом. С точки зрения экономики прежде всего.

Ранее появилась информация о том, что сделка с «Рубином» по Миранчуку сорвалась, потому что казанцы передумали. Это не совсем верно. У «Рубина» было и остается предложение в размере пяти миллионов евро. Стремясь улучшить условия для себя, «Локомотив» попросил бонус в размере полумиллиона евро — если Миранчук с «Рубином попадет в еврокубки. Кроме того, московский клуб хочет получить десять процентов от будущей продажи Миранчука из «Рубина». 

Сейчас уже «Рубин» будет торговаться и сбивать цену. Ведь летом у того же «Рубина» будет возможность подписать Миранчука — ну или сам Алексей найдет еще какую-то команду, безо всяких судов, без ФИФА. Может повториться ситуация с Романом Еременко: клубу, который захочет Миранчука, будет достаточно выплатить компенсацию — относительно скромную. Ведь летом у Миранчука останется полгода контракта с «Локомотивом». И, что самое главное, истекут три полноценных сезона по контракту с московским клубом. А вместе с ним закончится защищенный период, и Миранчук сможет сам разорвать контракт с «Локо».

Какой может быть это компенсация? В худшем случае для «Рубина» или другого покупателя, она составит 1,4 миллиона евро. То есть «Локомотив» на ровном месте за эту весну может потерять почти три с половиной миллиона евро! Все кадровые трудности «Локомотива» вызваны как раз отсутствием денег на трансферы. Клуб тратит на новичков только деньги, вырученные с продаж, как получилось с Самедовым, - цитирует Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ». 

Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

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