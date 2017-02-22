Руни согласился перейти в китайский клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до закрытия трансферного окна перейдет в один из китайских клубов, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, футболист лично принял такое решение, после чего английский клуб не стал препятствовать переходу. Руни может стать самым высокооплачивыемым игроком в мире - его недельный оклад составит более 1 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провел 17 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.

Сейчас футболист залечивает травму и не принимает участия в матчах.