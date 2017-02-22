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Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет

Проведение боя между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и Виталием Минаковым в рамках организации Bellator невозможно, сообщил президент организации Скотт Кокер.

- Нет, такого боя точно не будет. В Bellator есть масса интересных соперников как для Емельяненко, так и для Минакова. Не имеет смысла сводить их, - сказал Кокер ТАСС.

Напомним, в эти выходные Емельяненко должен был встретиться с американцем Мэттом Митрионом, однако, последний снялся с поединка, поскольку был госпитализирован. Позже у Митриона обнаружили камни в почках, а сроки его восстановления составят больше двух месяцев. 

Ранее стало известно, что Bellator выступит с заявлением по поводу переноса боя Емельяннко и Митриона на более поздний срок. 

Бывший чемпион Bellator Минаков свой следующий поединок проведет 23 февраля в подмосковных Химках в рамках организации Fight Nights против американца Ди Джея Линдермана. Всего в его активе 18 побед и ни одного поражения в ММА.

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