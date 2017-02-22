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Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и шеф-повара

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Штаб «Спартака» пополнили два итальянских специалиста - Сара Фабрис и Вальтер Дри, сообщает пресс-служба красно-белых.

Сара – врач-диетолог, а точнее, диетолог-нутриционист, или специалист по спортивному питанию с университетской степенью в области диетологии. Вальтер — шеф-повар, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню. Итальянцы приглашены в «Спартак» по рекомендации главного тренера Массимо Карреры. У них богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились клубе Серии А «Удинезе».

В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего нашим поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания. 

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