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Ильгиз Фахриев назначен спортивным директором «Рубина»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Бывший генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев назначен на пост спортивного директора казанского клуба, сообщает пресс-служба команды.

«В результате долгих поисков было принято решение о том, что лучшей кандидатуры на должность спортивного директора ФК «Рубин», чем Ильгиз Фахриев, прошедший весь путь от игрока «Рубина» до генерального директора клуба, не найти.

Таким образом, решением Попечительского совета ФК «Рубин» Ильгиз Фахриев назначен председателем Наблюдательного совета ФК «Рубин» и спортивным директором клуба», - говорится в заявлении «Рубина».   

Должность генерального директора «Рубина» займет Рустам Саяхов, ранее занимавший пост финансового директора клуба. 

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