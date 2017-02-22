Ильгиз Фахриев назначен спортивным директором «Рубина»

Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и шеф-повара Штаб «Спартака» пополнили два итальянских специалиста - Сара Фабрис и Вальтер Дри, сообщает пресс-служба красно-белых.

Нобель Арустамян: «Локомотиву» надо расставаться с Миранчуком зимой, а не летом

Нобель Арустамян: «Локомотиву» надо расставаться с Миранчуком зимой, а не летом Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

Полузащитник «Ростова» Григорьев перешел в «Оренбург» Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев на правах аренды перешел в «Оренбург», - сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

После нескольких удачных матчей «Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» (0:0), ничего не показав в атаке.

Многоликий «Рубин». Михаил Борзыкин – об игре казанского клуба После нескольких удачных матчей «Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» (0:0), ничего не показав в атаке.