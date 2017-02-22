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Устюгов, Ретивых, Крюков и Чекалева вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Лахти

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила состав сборной России на чемпионат мира в Лахти.

Состав сборной России:

Мужчины: Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Антон Гафаров, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев, Петр Седов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Никита Крюков, Александр Большунов и Дмитрий Япаров. 

Женщины: Юлия Чекалева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Анна Медведева, Елена Соболева, Мария Гущина, Полина Ковалева, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Полина Некрасова. 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. 

Ранее стало известно, что CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все вышеперечисленные спортсмены из РФ были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних ОИ-2014 в Сочи.

Таким образом, никто из этой пятерки не примет участия на чемпионате мира-2017.

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