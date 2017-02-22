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Российские клубы еще не обыгрывали «Фенербахче» в гостях

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 20.00 (мск).

Напомним, что первая игра завершилась победой «быков» – 1:0.

Отметим, что российские клубы неудачно играют в Турции – три победы, пять ничьих, пять поражений, разница мячей – 10:19. «Фенербахче» на выезде наши команды еще не обыгрывали – ничья и два поражения, разница мячей – 2:6

Гостевые матчи с «Фенербахче»
Лига чемпионов-2007/08. «Фенербахче» – ЦСКА – 3:1
Лига чемпионов-2012/13. «Фенербахче» – «Спартак» – 1:1
Лига Европы-2015/16. «Фенербахче» – «Локомотив» – 2:0

Матч

Фенербахче - Краснодар

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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