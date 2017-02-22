Александр Шмурнов: Вчера в составе «Монако» были и новый Анри, и новый Трезеге, и это один и тот же человек

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов отметил игру нападающего «Монако» Кильяна Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:5).

«Сегодня в составе «Монако» были и новый Анри, и новый Трезеге. И это один и тот же человек. Кильян Мбаппе», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Отметим, что в этой игре 18-летний француз отметился забитым голом.