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«Зенит» – «Андерлехт». Все футболисты петербургского клуба приняли участие в открытой тренировке

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» «Зенит» провел открытую тренировку. 

На поле базы в Удельном парке вышли все футболисты сине-бело голубых, в том числе те, кто не заявлен на игры турнира, - сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 23 февраля в Петербурге и начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. В первом матче, который состоялся 16 числа в Бельгии, победу одержал «Андерлехт» благодаря дублю Франка Ачимпонга.

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Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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