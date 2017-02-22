Кучеров - третья звезда дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» россиянин Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кучеров в матче с «Эдмонтоном» (4:1) поучаствовал во всех забитых голах своей команды, помимо заброшенной шайбы записал на свой счет три результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

Первой звездой дня стал форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Миннесотой (5:3). Второй звездой признан нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, забросивший три шайбы в игре с «Калгари» (5:6).