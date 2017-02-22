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Соперник Антигулова снялся с боя на турнире UFC 209

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец смешанного стиля Эд Херман сообщил, что его поединок против россиянина Гаджимурада Антигулова не состоится. Об этом спортсмен из США сообщил на своей странице в Twitter.

«Если вы еще не слышали, то с грустью и сожалением сообщаю, что выбываю из UFC 209 в связи с травмой. Со мной такое впервые за все время выступлений в UFC, – сообщил Херман.

Отметим, что поединок между бойцами должен был состояться 4 марта на турнире UFC 209.

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