Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сохранил за собой 29-ю строчку мирового рейтинга тяжеловесов.

Лидирует по-прежнему чемпион UFC американец Стипе Миочич.

Отметим, что россиянин Сергей Харитонов, некогда входивший в элиту тяжелого веса, на данный момент находится лишь на 53-м месте в рейтинге.

Полный рейтинг бойцов ММА — скоро на сайте «Советского спорта».

«Бой Емельяненко–Минаков порвет рейтинг во всем мире». Шоу «Пропустил немножко»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будетBellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будетПроведение боя между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и Виталием Минаковым в рамках организации Bellator невозможно, сообщил президент организации Скотт Кокер.«Бой Емельяненко–Минаков порвет рейтинг во всем мире». Шоу «Пропустил немножко»«Бой Емельяненко–Минаков порвет рейтинг во всем мире». Шоу «Пропустил немножко»На сайте «Советского спорта» вышел первый выпуск передачи о смешанных единоборствах, которая получила название «Пропустил немножко».Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и МитрионаBellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и МитрионаЖурналист портала MMAjunkie Шамактар Сандху в своей странице в Twitter заявил, что руководство Bellator планирует выступить с заявлением по поводу следующего соперника для российского бойца Федора Емельяненко.Яндиев получил Бентли Мульсан за победу на M-1 Challenge 74 (фото)Российский боец смешанного стиля Абукар Яндиев, который завоевал на прошедших выходных звание чемпиона М-1 в легком весе, получил в подарок от своего отца – Алихана Яндиева — Бентли Мульсан.На «Советском спорте» открылась конференция «АрММАгеддон», посвященная ММАНа «Советском спорте» открылась конференция «АрММАгеддон», посвященная ММАНа сайте «Советского спорта» открылась конференция о смешанных единоборствах - «АрММАгеддон».Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почекМитрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почекАмериканец Мэтт Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек, сообщает MMA Fighting.Rizin заключил контракт с экс-бойцом UFC из топ-3 наилегчайшего веса (фото)Президент Rizin FF Нобуюки Сакакибара сообщил, что японский боец смешанного стиля Киоджи Хоригучи подписал контракт с японской организацией.Льюис нокаутировал Брауна на турнире UFC Fight Night 105В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном.Артем Левин: Токов одержал яркую и красивую победу на турнире BellatorИзвестный кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу бойца смешанного стиля Анатолия Токова на турнире Bellator 172 над американцем Франциско Франце.Федор Емельяненко: У меня не было проблем с допинг-контролем перед боем с МитриономРоссийский боец Федор Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед поединком с американцем Мэттом Митрионом.Разочарование Федора и убийство Раздрогова. Главные события в мире ММА за неделюРазочарование Федора и убийство Раздрогова. Главные события в мире ММА за неделю«Советский спорт» вспоминает главные события в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.ВИДЕО ДНЯ: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутированАнглийский боец смешанного стиля Джо Хардинг во время поединка против Йохана Сегаса на турнире Challenge MMA 18 в Колчестере решил поиграть с судьбой.Проморолик турнира Fight Nights 60 «Мальдонадо — Давлятов»Промоутерская компания Fight Nights Global представила проморолик своего 6-го турнира по счету.Анатолий Токов: Я очень рад, что принял участие в турнире Bellator и одержал победуРоссийский боец смешанного стиля Анатолий Токов поделился своим комментарием после победы над американцем Франциско Франце на турнире Bellator 172.Джорджио Петросян стал чемпионом W5 и другие результаты турнира Kitek в Москве18 февраля в Москве на площадке дворца спорта «Динамо Крылатское» прошёл большой вечер профессионального кикбоксинга W5 Гран-при КИТЭК.Владимир Воронов: Емельяненко правильно сделал, отказавшись от замены после госпитализации МитрионаВладимир Воронов, тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, считает, что спортсмен принял правильное решение, отказавшись от замены соперника после госпитализации американца Мэтта Митриона.ACB 53. Желински победил Яхьяева и другие результаты турнирафевраля в Ольштыне (Польша) состоялся турнир ACB 53 «YOUNG EAGLES 15».Емельяненко выставил на аукцион свой знаменитый свитерЗнаменитый бежевый свитер российского бойца Федора Емельяненко будет продан на аукционе, сообщил руководитель Bellator Скотт Кокер.Врач рекомендует Митриону задуматься о завершении спортивной карьерыДальнейшая карьера американского бойца ММА Мэтта Митриона находится под угрозой из-за проблем спортсмена со здоровьем.Федор Емельяненко: За несколько часов до боя менять соперника не совсем правильноРоссийский боец Федор Емельяненко высказался о возможности провести бой с другим соперником после отмены поединка с американцем Мэттом Митрионом.
Главные новости
MMA
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
MMA
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет
Футбол
Руни согласился перейти в китайский клуб
Футбол
Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра
Хоккей
Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)
Футбол
Хосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧ
все новости
Сергей Харитонов
Сергей Харитоноввсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства