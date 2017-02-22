Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сохранил за собой 29-ю строчку мирового рейтинга тяжеловесов.
Лидирует по-прежнему чемпион UFC американец Стипе Миочич.
Отметим, что россиянин Сергей Харитонов, некогда входивший в элиту тяжелого веса, на данный момент находится лишь на 53-м месте в рейтинге.
Полный рейтинг бойцов ММА — скоро на сайте «Советского спорта».
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