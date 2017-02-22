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Константин Генич: В матче «Байер» – «Атлетико» пенальти судья нарисовал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что арбитр матча «Байер» - «Атлетико» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:4) ошибочно назначил пенальти после падения нападающего испанской команды Кевина Гамейро.

Напомним, игрок «матрасников» был сбит за пределами штрафной площади защитником «Байера» Александром Драговичем, однако, помощник главного судьи этого не заметил.

«А вот в Леверкузене судья пенальти нарисовал. Фол за штрафной!» – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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Матч

Байер - Атлетико - 2:4 (0:2)

Голы

Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес

Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)

Предупреждения:

Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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