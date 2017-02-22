Даниэль Субашич: Стало бы 3:1 и все – пакуй чемоданы!

Вратарь «Монако» Даниэль Субашич - о проигранном матче (3:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере.

«Второй гол точно на моей совести, - сказал вратарь «Монако» Даниэль Субашич газете L’Equipe. - Не знаю, что произошло, как-то проскользнул мяч и – гол…. Ладно, такое может случиться с каждым вратарем, в этот день не повезло мне. Что касается пенальти, Агуэро начал падать еще до того, как я его коснулся, но арбитр всегда прав. А матч то мы сыграли не плохой, вот только дорого заплатили за ошибки, впрочем, как и Манчестер. Стало бы 3:1 (на 50-й минуте Фалькао не забил пенальти – прим. ред.) и все – пакуй чемоданы! Вместо этого получаем два гола – и оба раза два игрока соперника оказываются одни перед воротами. В этом матче много было красивых моментов, но много и спорных. Но это мы позволили им воспрянуть и выиграть».