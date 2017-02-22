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Фабинью: Проиграли 3:5, а ведь могли и 3:6

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Монако» Фабиньо – о проигранном  матче (3:5) 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Сыграли очень хороший матч, – заявил газете L’Equipe защитник «Монако» Фабинью. – Очень расстроены, но можем уйти с высоко поднятой головой. В концовке не удержали счет – не хватило опыта. Получили два гола после угловых – соперник продавил, уж больно мощная команда. Голы были результатом наших ошибок. 

Что касается меня лично – очень трудны были последние десять минут, трудны в физическом плане. Когда пропустили третий гол, бросились зачем-то все в атаку, как будто не было впереди ответного матча. Проиграли 3:5, а ведь могли и 3:6. Да, при счете 3:2 в нашу пользу можно было сыграть порасчетливе», – сказал бразилец.

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Матч

Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)

Голы

Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)

Незабитые пенальти

Фалькао (Монако), 50

Предупреждения:

Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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