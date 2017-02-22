Фабинью: Проиграли 3:5, а ведь могли и 3:6

Защитник «Монако» Фабиньо – о проигранном матче (3:5) 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Сыграли очень хороший матч, – заявил газете L’Equipe защитник «Монако» Фабинью. – Очень расстроены, но можем уйти с высоко поднятой головой. В концовке не удержали счет – не хватило опыта. Получили два гола после угловых – соперник продавил, уж больно мощная команда. Голы были результатом наших ошибок.

Что касается меня лично – очень трудны были последние десять минут, трудны в физическом плане. Когда пропустили третий гол, бросились зачем-то все в атаку, как будто не было впереди ответного матча. Проиграли 3:5, а ведь могли и 3:6. Да, при счете 3:2 в нашу пользу можно было сыграть порасчетливе», – сказал бразилец.

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