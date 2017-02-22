Самюэль Это’О: В «Анжи» я провел один из лучших периодов в своей карьере

Экс-футболист «Анжи» Самюэль Это’О побывал в расположении махачкалинской команды в Турции, где она готовится к возобновлению сезона.

На встречу с самым знаменитым футболистом дагестанской команды пришли не только игроки основного состава, но и «молодежка».

- Я очень рад вернуться домой. В Махачкале я провел один из лучших периодов в своей карьере. Где бы я ни был в дальнейшем, я всегда встречаю как минимум одного дагестанца, который может назвать меня своим братом и сказать, что ходил на матчи «Анжи» с моим участие, - цитирует Это’О официальный сайт «Анжи».

По окончании встречи футболисты «Анжи» сделали памятные фото с Самюэлем, а сам он еще раз пообещал вновь прилететь в Махачкалу, приняв приглашение генерального директора клуба Саида Абдулаева.

Фото с сайта ФК «Анжи»