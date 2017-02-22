Крейг Риди: WADA решительно настроено на поддержку РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что организация настроена на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- WADA решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного антидопингового кодекса, - сказал Риди ТАСС. - Но важнее всего - признание выводов доклада Ричарда Макларена в России, WADA работает в этом направлении с соответствующими органами власти в стране. Два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (UKAD) следят за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества. РУСАДА была предоставлена дорожная карта по восстановлению членства, и мяч явно на их поле.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Агентство до сих не было восстановлено в правах. С 2017 года РУСАДА будет финансироваться непосредственно из федерального бюджета. Это будет сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). То, что РУСАДА находилась под контролем российского Министерства спорта, было одной из основных претензий, которые были предъявлены в ходе допингового скандала.

