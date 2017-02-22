Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крейг Риди: WADA решительно настроено на поддержку РУСАДА

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что организация настроена на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- WADA решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного антидопингового кодекса, - сказал Риди ТАСС. - Но важнее всего - признание выводов доклада Ричарда Макларена в России, WADA работает в этом направлении с соответствующими органами власти в стране. Два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (UKAD) следят за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества. РУСАДА была предоставлена дорожная карта по восстановлению членства, и мяч явно на их поле.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Агентство до сих не было восстановлено в правах. С 2017 года РУСАДА будет финансироваться непосредственно из федерального бюджета. Это будет сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). То, что РУСАДА находилась под контролем российского Министерства спорта, было одной из основных претензий, которые были предъявлены в ходе допингового скандала.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Прохоров: Надо подать на Макларена и WADA в суд за клеветуМихаил Прохоров: Надо подать на Макларена и WADA в суд за клеветуБывший глава СБР решил высказаться на тему борьбы с допингом.«Нет никаких оснований отбирать у России ЧМ-2021»«Нет никаких оснований отбирать у России ЧМ-2021»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев специально для «Советского спорта» – о самой горячей биатлонной теме.Дмитрий Васильев: Отобрать ЧМ-2021 рекомендовала WADA, но это не входит в ее компетенциюДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев специально для «Советского спорта» – о самой горячей биатлонной теме.Андерс Бессеберг: Исполком заберет у Тюмени чемпионат мира, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДАПрезидент IBU Андерс Бессеберг рассказал о причинах переноса чемпионата мира из Тюмени.Александр Кравцов: WADA продолжает давить на IBU, чтобы чемпионат мира перенесли из ТюмениПрезидент СБР Александр Кравцов поделился своим мнением о том, почему IBU хочет лишить Тюмень права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Он считает, что имеет место давление WADA.РУСАДА увеличит число проб у легкоатлетов в 2017 годуРоссийское антидопинговое агентство значительно увеличит число проб, которое планирует взять у российских легкоатлетов, в 2017 году. Об этом сообщается в заявлении ВФЛА на официальном сайте организации.Сундук в ВАДА. Почему российского флага не будет на чемпионатах мира и ЕвропыСундук в ВАДА. Почему российского флага не будет на чемпионатах мира и ЕвропыЧленство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановят как минимум до ноября. Разъясняем, почему.Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдонийКак сообщает Lenta.ru, эфиопский стайер Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом сообщил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие.Дмитрий Шляхтин: Офицеры WADA мне смс не присылаютДмитрий Шляхтин: Офицеры WADA мне смс не присылаютВчера в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная XXVI соревнованиям «Русская зима».РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца годаМинистр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть восстановлено в правах до конца 2017 года.Агентство РУСАДА объявило о дисквалификации шести спортсменовРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации шести спортсменов в связи с нарушениями Общероссийских антидопинговых правил.Лаборатория WADA в Лозанне опровергла данные доклада МакларенаВ распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории ВАДА в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена, сообщает Life.ru.Сергей Карякин: Впервые подписал антидопинговое соглашение, чтобы получить лицензиюРоссийский гонщик, победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о том, как заболел перед стартом ралли-марафона.Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADAВсемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.Валентин Балахничев: Степанову платят за деятельность против РоссииВалентин Балахничев: Степанову платят за деятельность против РоссииЭкс-президент ВФЛА Валентин Балахничев – о новой работе информатора WADA Виталия Степанова.Информатор WADA Степанов подписал контракт с МОК с зарплатой 10 тысяч долларов в месяцИнформатор WADA Виталий Степанов подписал контракт с Международным олимпийским комитетом. Соглашение рассчитано на два года – до 31 декабря 2018 года, а зарплата Степанова составит 10 тысяч долларов в месяц.«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские наградыОбозреватель «Советского спорта» – о продолжающемся оттоке российских медалей и затянувшейся паузе в решении допинговой проблемы.«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о письмах биатлонистов в IBU и о давлении на Россию.Глава WADA рассказал, при каких условиях Россия может быть лишена ЧМ-2018Глава независимой комиссии WADA Ричард Паунд прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.Сергей Епишин: Откуда информация, что я беру 200 тысяч рублей со спортсменов на допинг?Российский тренер по легкой атлетике Сергей Епишин прокомментировал появление нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге, показанного телеканалом ARD в воскресенье.
Главные новости
Футбол
Самюэль Это’О: В «Анжи» я провел один из лучших периодов в своей карьере
MMA
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
MMA
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет
Футбол
Руни согласился перейти в китайский клуб
Футбол
Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра
Хоккей
Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)
все новости