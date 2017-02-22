Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бензема может вернуться в чемпионат Франции, став игроком «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует избавиться грядущим летом от форварда Карима Бензема.

Как сообщает издание Bernabeu Digital reports, испанский клуб рассчитывает обменять 29-летнего игрока на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, который ранее был близок к переходу в «Ювентус».

По сообщениям испанской прессы, «Реал» также рассматривает возможность продажи Бензема в лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне французский футболист провел во всех турнирах за «сливочных» 29 матчей, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 60 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру БрандтаКак сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).Да здравствует Франция, дайте Марсельезу! Колонка Николая РогановаДа здравствует Франция, дайте Марсельезу! Колонка Николая РогановаБратцы, я влюбился! Это прекрасное чувство не покидает меня с вечера вторника.Руни согласился перейти в китайский клубРуни согласился перейти в китайский клубНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до закрытия трансферного окна перейдет в один из китайских клубов, сообщает Daily Mirror.Нобель Арустамян: «Локомотиву» надо расставаться с Миранчуком зимой, а не летомКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги КержаковаАлександр Кержаков еще не готов играть, но у форварда нашлось время рассказать болельщикам об автобиографии и ответить на их вопросы.Миранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн евро после окончания чемпионатаМиранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн евро после окончания чемпионатаПо информации «Советского спорта», 21-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не уйдет из «Локомотива» в это трансферное окно. Трансфер должен состояться после окончания сезона.Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии.Зинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризисЗинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризисГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Валенсией».Реактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальцаРеактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальцаМосковский «Спартак» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим «Порту» Идриса Самбу.«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупаЗащитник «Анжи» Георгий Тигиев может перейти в «Спартак» на правах аренды, сообщает ТАСС.125-килограммовый голкипер «Саттона»: Я бы перешел в «Арсенал» за шесть пироговГолкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу стал героем программы «Доброе утро, Британия» на телеканале ITV.Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нетАгент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.Вратарь «Анжи» Шафинский может перейти в «Томь»Вратарь молодежной команды «Анжи» Юрий Шафинский может продолжить карьеру в «Томи», сообщает официальный сайт томского клуба.«Барселона» рассматривает Соареша из «Саутгемптона» на позицию правого защитникаЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш входит в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает The Telegraph.Это'О продолжит карьеру в КитаеЭто'О продолжит карьеру в КитаеКамерунский форвард «Антальяспора» Самюэль Это’О может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Titan Sport.«Манчестер Сити» интересуется защитником «Монако» Менди«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения у «Монако» защитника Бенджамина Менди.Защитник «Сетубала» отказался переходить в московский «Локомотив»По информации Record, московский «Локомотив» планирует усилить защитную линию в зимнее трансферное окно.Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Гендиректор тульского «Арсенала» исключил уход Максимова в «Анжи»Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник команды Илья Максимов не перейдет в другую команду этой зимой.
Главные новости
Футбол
Самюэль Это’О: В «Анжи» я провел один из лучших периодов в своей карьере
MMA
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
MMA
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет
Футбол
Руни согласился перейти в китайский клуб
Футбол
Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра
Хоккей
Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Карим Бензема
Карим Бенземавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы