Бензема может вернуться в чемпионат Франции, став игроком «ПСЖ»

Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует избавиться грядущим летом от форварда Карима Бензема.

Как сообщает издание Bernabeu Digital reports, испанский клуб рассчитывает обменять 29-летнего игрока на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, который ранее был близок к переходу в «Ювентус».

По сообщениям испанской прессы, «Реал» также рассматривает возможность продажи Бензема в лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне французский футболист провел во всех турнирах за «сливочных» 29 матчей, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 60 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.