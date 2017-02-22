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Игроки «Зенита» поздравили Ивановича с днем рождения (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Сегодня, 22 февраля, защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу исполняется 33 года.

В начале открытой тренировки перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» футболисты петербургского клуба поздравили серба традиционным «коридором». 

Напомним, 32-летний защитник подписал с «Зенитом» контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. За «Челси» Иванович выступал с 2008 года после перехода из «Локомотива». В английской премьер-лиге защитник провел 261 матч и забил 21 гол.

Вторая игра между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 числа в Петербурге и начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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