Махачев поднялся на 41 позицию в рейтинге бойцов ММА

Российский боец Ислам Махачев поднялся на 41 позицию в обновленном рейтинге лучших легковесов мира.

Это случилось после его победы на турнире UFC над американцем Ником Ленцом. Теперь Ислам расположился на 38-м месте.

Другой российский боец, Мурад Мачаев, наоборот, потерял 36 позиций в этом рейтинге после поражения от бразильца Диего Брандао. Теперь Мачаев занимает 73-ю позицию.

Полный рейтинг бойцов смотрите на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.