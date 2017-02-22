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Махачев поднялся на 41 позицию в рейтинге бойцов ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец Ислам Махачев поднялся на 41 позицию в обновленном рейтинге лучших легковесов мира.

Это случилось после его победы на турнире UFC над американцем Ником Ленцом. Теперь Ислам расположился на 38-м месте.

Другой российский боец, Мурад Мачаев, наоборот, потерял 36 позиций в этом рейтинге после поражения от бразильца Диего Брандао. Теперь Мачаев занимает 73-ю позицию.

Полный рейтинг бойцов смотрите на сайте «Советского спорта» в ближайшее время. 

«Бой Емельяненко–Минаков порвет рейтинг во всем мире». Шоу «Пропустил немножко»

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