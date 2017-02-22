Футболисты ЦСКА посетили парк аттракционов на сборе в Испании

21 февраля тренерский штаб московского ЦСКА пригласил футболистов и персонал команды в парк аттракционов в испанском городе Кампоамор, сообщает пресс-служба клуба.

Армейцы состязались в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий Миланов – Зоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор Ганчаренко – Виктор Онопко.

В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.