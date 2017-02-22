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«Крылья Советов» примут «Локомотив» в Уфе

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Матч 18-го тура емпионата России «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет в Уфе, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, которые посетили стадион «Металлург». Было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург».

В связи с этим, было принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет на стадионе «Нефтяник» в городе Уфе 5 марта в 14:00 (мск).  

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